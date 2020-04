Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Amphetamin festgestellt

53909 Zülpich-Sinzenich (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen (10 Uhr) auf der Kommerner Straße konnte sich der kontrollierte Fahrzeugführer nicht ausweisen. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien an seiner Wohnanschrift wurde auf seinem Wohnzimmertisch eine geringe Menge Amphetamin festgestellt. Auf Befragen gab er an, noch im Besitz einer weiteren Menge von zirka 30 Gramm zu sein. Das Amphetamin wurde den Beamten ausgehändigt. Eine Suche nach weiteren Betäubungsmitteln verlief negativ. Nach der Personalienfeststellung wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

