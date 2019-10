Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Fahrerflucht Am Riesenberg

Ense (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 16.25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Am Riesenberg, einen am Straßenrand geparkten silbernen Honda Civic. Das Auto wies auf der linken Fahrzeugseite frische Unfallspuren auf. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer hatte den Unfallort verlassen, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Honda auf 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

