Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Gesundheitliche Probleme im Straßenverkehr führen zu Verkehrsunfall (17.06.2020)

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 16.000 Euro hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Ausfahrt Stockach-West der A 98 ereignet. Ein vom Kreuz Hegau kommender 35-jähriger Mann bekam während der Fahrt in seinem Audi gesundheitliche Probleme, kam kurz vor der Ausfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leiplanke. Eine Zeugin beobachtete, wie der Autofahrer im weiteren Verlauf ruckartige Schlangenlinien fuhr, bevor er auf Höhe der Ausfahrt erneut nach rechts in den Grünstreifen und gegen die Schutzplanke prallte. Die Zeugin parkte ihr Fahrzeug vor dem verunfallten Auto und wollte zur Hilfe eilen. Aufgrund weiterer gesundheitlicher Probleme fuhr der 35-Jährige jedoch langsam nach vorne und kollidierte mit dem Fahrzeug der Zeugin. Vom Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Audi musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Durch die Kollisionen wurden mehrere Leitplankenelemente beschädigt, die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

