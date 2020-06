Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Trickdiebstahl in einem Schmuckatelier (17.06.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in einem Schmuckatelier in der Seestraße einen Trickdiebstahl verübt. Der Unbekannte hatte zunächst Kaufinteresse an einer goldenen Halskette gezeigt. Im Laufe des Kaufgesprächs fragte der Mann, nachdem de Kettte wieder in eine kleine Schachtel verpackt worden war, wo die Sparkasse sei, damit er Geld holen könne. Daraufhin verließ er das Geschäft. Erst einige Minuten später fiel auf, dass der vermeintliche Kunde die Kette entwendet hatte, bevor er das Geschäft verließ. Der Tatverdächtige wird als 30-40 Jahre mit normaler Statur beschrieben. Er hatte ein schwarzafrikanisches Aussehen und trug einen Stoffanzug, eine dunkelbeige Schirmmütze und eine schwarze Mundschutzmaske. Er sprach deutsch mit starkem Akzent. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

