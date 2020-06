Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunken in den Gegenverkehr gekracht (17.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, den ein 35-jähriger Autofahrer gegen 21 Uhr in der Donaueschinger Straße verursachte. Beim Einbiegen in die Straße "Fürstenbergring" geriet der 35-Jährige mit seinem VW Golf Kombi auf die Gegenspur, wo er mit einem entgegenkommenden 30-jährigen zusammenstieß, der ebenfalls in einem VW Golf unterwegs war. Die Polizei stellte beim Unfallverursacher deutlichen Atemalkohol fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille, weshalb die Polizei bei ihm die Entnahme einer Blutprobe veranlasste. Durch den heftigen Aufprall verletzten sich beide beteiligten Fahrer sowie eine Mitfahrerin im Auto des Verursachers. Ein Krankenwagen brachte alle drei Personen in eine Klinik. Ein Abschleppdienst musste den nicht mehr fahrtauglichen VW des 35-Jährigen aufladen.

