Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Polizist bei Widerstandshandlung verletzt, Auto beschädigt, Mann in psychischem Ausnahmezustand u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Korb: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr in der Waiblinger Straße. Der Radler fuhr die Waiblinger Straße in Richtung Ortsmitte entlang und bemerkte nicht, dass der vor ihm fahrende 49-jährige Fiat-Fahrer bremsen musste und fuhr diesem auf. Am Fahrrad sowie dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro, der Zweiradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Da er mit über einem Promille aber deutlich alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Polizist bei Widerstandshandlung leicht verletzt

Da sich ein 21-jähriger Mann am Mittwochnachmittag ohne die vorgeschriebene Atemschutzmaske in einem Supermarkt in der Devizesstraße aufhielt, wurde er vom Ladenpersonal aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Hierauf wurde er aggressiv, schlug in Richtung eines Mitarbeiters und bedrohte diesen. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten war der Mann nicht mehr vor Ort, konnte aber kurze Zeit später an seiner Unterkunft in der Straße Innerer Weidach angetroffen werden. Als ihm eröffnet wurde, dass er zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht wird, versuchte er zu flüchten und schlug in Richtung der Beamten. Er musste schließlich mit Handschließen fixiert werden. Bei den Widerstandshandlungen wurde sowohl der Tatverdächtige, als auch ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Winnenden: Auto beschädigt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend wurde ein in der Hohreuschstraße geparkter Nissan Qashqai beschädigt. Unklar ist bislang, ob der Schaden auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen ist, oder ob der Pkw mutwillig beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Urbach: Mann in psychischem Ausnahmezustand

Am Donnerstagmittag kam es in der Konrad-Hornschuch-Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 34-jährigen Mann und seinen Eltern. Im Verlauf des Streits schlug der 34-Jährige mehrfach auf seine Eltern ein, weshalb diese die Polizei informierten. Der Mann flüchtete vor Eintreffen der Beamten zunächst, kam aber während der Anzeigenaufnahme zurück. Schnell ergab sich der Verdacht, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, weshalb er zunächst in Gewahrsam genommen werden sollte. Da er sich hiergegen heftig wehrte, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik eingeliefert, er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Kernen im Remstal - Stetten: Von Straße abgekommen

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr in der Esslinger Straße. Ein 21 Jahre alter Nissan-Fahrer war in Richtung Esslingen unterwegs, als er infolge zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern kam und gegen die linke Leitplanke prallte. Das Auto des jungen Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, er selbst blieb zum Glück unverletzt.

Fellbach: Einbruch in Firma

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Mittwoch, 12 Uhr und Donnerstag, 17:50 Uhr in ein Büro in der Vorderen Straße ein und entwendeten aus diesem zwei Laptops sowie eine externe Festplatte im Gesamtwert von über 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Auenwald-Unterbrüden: Leitpfosten herausgerissen

Am Donnerstagnachmittag wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Leitpfosten auf der Kreisstraße 1826 zwischen Unterbrüden und Mittelbrüden herausgerissen und teilweise beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell