POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Sachbeschädigung, Autorennen mit Polizei, Ausgeraubt

Backnang: Von Fahrzeugtüre getroffen und verletzt Am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, wurde ein 60jähriger Fußgänger in der Bertha-Benz-Straße in Backnang durch die aufgeklappte Heck-Doppeltüre eines vorbeifahrenden Mercedes Sprinters getroffen und zu Boden gestoßen. Der 51jährige Sprinter-Fahrer hielt kurz an, gab dem Gestürzten seinen Namen und das Kennzeichen seines Fahrzeugs und fuhr dann weiter. Der 60jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und entschloss sich, den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen. Während der Unfallaufnahme kam der Sprinter-Fahrer zurück, um sich nach dem Befinden des 60jährigen zu erkundigen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Plüderhausen: Auto mutwillig zerkratzt Im Tatzeitraum von Sonntagnachmittag, 14:55 Uhr bis Mittwochnachmittag, 14:30 Uhr, parkte ein grauer Mercedes GLK auf dem Parkplatz des Schorndorfer Krankenhauses in der Jakob-Schüle-Straße. In diesem Zeitraum zerkratzte ein Unbekannter die gesamte Beifahrerseite vom Tankdeckel bis zur Beifahrertüre. Der Schaden beläuft sich auf 500 - 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schondorf (Tel. 07181/2040) zu melden.

Rudersberg: Autorennen mit der Polizei Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, sollte der 38jährige Fahrer eines Mercedes einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Er befuhr die Landesstraße von Schlechtbach in Richtung Michelau, als er den Streifenwagen hinter sich erkannte, welcher unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn hinter ihm herfuhr und ihm das Anhaltesignal gab. Statt jedoch anzuhalten, beschleunigte er sein Auto sofort und bog mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach rechts auf eine Kreisstraße und danach völlig unvermittelt nach links in die Asperglenstraße in Michelau ab. Da es sich hierbei um eine Sackgasse handelte, stieg er aus dem Auto aus und versuchte zunächst fußläufig zu flüchten. Hierbei konnte er nach kurzer Verfolgung widerstandslos festgenommen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle konnten bei dem 38jährigen Mann gleich mehrere Verstöße festgestellt werden. Nicht nur, dass er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, fanden die Beamten in der Fahrertüre auch noch einen bereitgelegten Teleskopschlagstock und im Kofferraum einen Baseballschläger. Außerdem hatte er das Auto offensichtlich unberechtigt genutzt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Weiterhin sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls und Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise durch das rücksichtslose Fahrverhalten des Mannes gefährdet oder geschädigt wurden. Wer hierzu Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181/2040) zu melden.

Schwaikheim: Von Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt Am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde ein 28jähriger Mann Opfer eines Raubes, als er vom Bahnhof in Schwaikheim auf dem Nachhauseweg war. Er befand sich in der Kelterstraße, Verlängerung zum Sportplatz an den dortigen Glascontainern, als man ihm, aus einer Gruppe Gleichaltriger heraus, von hinten einen Schlag versetzte. Die unbekannten Täter entrissen ihm die hochwertigen Kopfhörer und rannten anschließend davon. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aalen (Tel. 07151/9500) zu melden.

