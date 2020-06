Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwäbisch Gmünd - Starke Rauchentwicklung durch Kunststoffwanne

Aalen (ots)

Am Mittwoch gegen 20:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Kapuzinergasse alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten bereits nach kurzer Zeit feststellen, dass die Rauchentwicklung durch eine Kunststoffwanne, die auf einem Herd in einem Friseurgeschäft stand, verursacht worden war. Offenbar war der Herd eingeschaltet gewesen. Ein offenes Feuer war glücklicherweise nicht entstanden. Personen befanden sich keine mehr in dem Geschäft. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

