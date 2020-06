POL-AA: Mögglingen: Auffahrunfall auf Bundessstraße

Polizeipräsidium Aalen

Ein Mercedes-Fahrer verursachte am Mittwochabend kurz nach 16 Uhr im Feierabendverkehr einen Auffahrunfall auf der vierspurig ausgebauten Bundesstraße zwischen Mögglingen und Essingen. Er war auf der linken Fahrspur in Richtung Aalen gefahren, als er ein Stauende zu spät erkannte und auf einen VW Polo auffuhr. Dieses Auto wurde beim Aufprall nach rechts geschleudert, wo es gegen ein Lkw prallte, der bei einem Abschleppauto angehängt war. Bei dem Unfall wurden den ersten Informationen nach niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro. Der Verkehr kann zwischenzeitlich an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Mit weiteren Behinderungen bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle ist zu rechnen.

