Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz, Diebstahl aus Pkw, Autos beschädigt, Farbschmierereien u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden-Grunbach: Feuerwehreinsatz

Aus einem Überdruckventil ausströmender Wasserdampf löste am Mittwochmorgen gegen 8:50 Uhr in einer Firma in der Waiblinger Straße die Brandmeldeanlage und damit einen Feuerwehreinsatz aus. Die Feuerwehr kam mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber schnell Entwarnung geben.

Waiblingen-Hegnach: Diebstahl aus Pkw

Zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb am Dienstag aus einem in der Buchhaldenstraße abgestellten Pkw durch das geöffnete Seitenfenster einen Rucksack sowie eine schwarz-rot karierte Jacke. Im Rucksack befand sich unter anderem ein Laptop. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Täter oder zum Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Auto zerkratzt

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Montagabend zwischen 21:10 Uhr und 23:50 Uhr ein in der Straße Hausweinberg geparkter VW ringsherum zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Farbschmierereien

Zwei Gebäude in der Friedrichstraße wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen mit Farbe beschmiert. Die angebrachten Schriftzüge sind allem Anschein nach dem linken Spektrum zuzuordnen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Versuchter Einbruch in Gartenhaus

Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend versuchten bislang unbekannte Diebe in das Gartenhaus der Kleintierzuchtanlage in der Heinkelstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es zwar nicht, die Eingangstüre aufzuhebeln, dafür hinterließen sie rund 500 Euro Sachschaden an selbiger. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Weissach im Tal - Unterweissach: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Durch bislang unbekannte Täter wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Mittwochvormittag die hintere rechte Seitenscheibe eines in der Straße Welzgraben geparkten Pkw eingeschlagen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 352623 beim Polizeiposten Weissach im Tal zu melden.

Oppenweiler: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam ein 32 Jahre alter Rollerfahrer am Montagmorgen gegen 8:35 Uhr von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei. Der Mann war mit seinem Zweirad auf der Verbindungsstraße zwischen Zell und Oppenweiler unterwegs, als plötzlich die Lenkung nicht mehr richtig funktionierte und er von der Straße abkam. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

