POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Sachbeschädigung und Unfälle

Satteldorf-Ellrichshausen: Essen auf Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Kurz nach 15:30 Uhr am Dienstag wurde ein Brand in der Bahnhofstraße gemeldet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 36 Kräften vor Ort im Einsatz. Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein alkoholisierter, 47-jähriger Mann war beim Kochen eingenickt und hatte den Topf auf dem Herd stehen lassen. Durch den auslösenden Rauchmelder bemerkte er die Misere und nahm schließlich den Topf vom Herd.

Kreßberg: Wildunfall

Kurz nach 5:00 Uhr befuhr ein 53-jähriger BMW-Fahrer die K2654 von Goldbach kommend in Fahrtrichtung Waldtann, als ihm von rechts ein Reh vors Fahrzeug sprang. Dieses wurde vom Fahrzeug erfasst und verstarb infolge dessen an der Unfallstelle. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Wallhausen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte bei einem bislang unbekannten Fahrmanöver ein in der Buchklinge an der Einmündung zum Akazienweg unter einer Plane abgestelltes Motorrad der Marke Suzuki. Durch den Zusammenstoß wird das Motorrad umgeworfen. An dem Krad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Ein Unbekannte r beschädigte zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 8:00Uhr auf der Terrasse eines Hotels in der Straße Weilerwiese mehrere Pflanzengefäße. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

