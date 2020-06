Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Bienenvolk entwendet

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden: Mit Baustellenabsperrung kollidiert

Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Subaru fuhr am Dienstag kurz nach 13 Uhr die Lindenstraße in Richtung Ortsmitte entlang. Als sie an einer Baustelle vorbeifahren wollte, kam ihr ein Pkw entgegen, weshalb sie nach rechts auswich und mit dem Baustellenzaun kollidierte. Ihr Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Korb: Auffahrunfall

Ein 34 Jahre alter Daimler-Fahrer bemerkte am Dienstag gegen 11:15 Uhr im Einmündungsbereich Steinstraße / Waiblinger Straße zu spät, dass der vor ihm fahrende 76 Jahre alte BMW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Rund 2000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 17:45 Uhr auf der B14 in Richtung Waiblingen. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines VW Passat bemerkte beim Einfahren in den Kappelbergtunnel zu spät, dass es zum Rückstau kam und fuhr auf die vor ihm fahrende 26-jährige BMW-Fahrerin auf.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkw fuhr am Dienstagnachmittag gegen 14:40 Uhr die Eberhardstraße entlang. An einer Fahrbahnverengung missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden 23-jährigen Opel-Fahrerin. Diese musste um eine Kollision zu vermeiden nach rechts ausweichen, streifte hierbei allerdings mit ihrem Außenspiegel den Außenspiegel eines geparkten VW Polo. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Murrhardt: Bienenvolk entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten bisher unbekannte Diebe von einem Wiesengrundstück im Bereich Hintermurrhärle ein komplettes Bienenvolk samt Bienenkasten im Wert von rund 300 Euro. Das Bienenvolk besteht aus etwa 40.000 Bienen samt Königin. Vermutlich wurde das Ausflugloch bei Dunkelheit mit einem Klebeband verschlossen und anschließend der etwa 20 kg schwere Bienenkasten entwendet. Hinweise zum Verbleib des Bienenvolkes werden vom Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegengenommen.

