Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Autoreifen zerstoßen - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Ein 52-jähriger Seat-Fahrer wollte am Dienstag gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße nach links in einen Kundenparkplatz einbiegen. Er ließ zunächst ein anderes Auto ausfahren, musste aber noch rangieren. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Pkw Seat und verursachte beim Zusammenstoß einen Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Leinzell: Autoreifen zerstochen

In der Brunnenwiesenstraße wurde zwischen Samstag- und Sonntagabend ein Autoreifen eines dort geparkten Pkw Toyota zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Leinzell unter Tel. 071759219680 entgegen.

Abtsgmünd: Parkrempler

Nahezu zeitgleich waren am Dienstag gegen 13 Uhr zwei Autofahrer auf einem Kundenparkplatz im Gewerbegebiet Osteren ausgeparkt. Der 75-jährige Golf-Fahrer übersah einen hinter ihm stehenden Pkw VW Caddy und stieß mit diesem zusammen und verursachte Sachschaden.

Aalen: Unfallflucht

Der Fahrer eines Paketdienstes wurde am Dienstagvormittag dabei beobachtet, wie er in der Vogtlandstraße beim Wenden gegen eine Beeteinfassung fuhr und diese beschädigte. Der Verursacher flüchtete anschließend und hinterließ Sachschaden, der auf 500 Euro beziffert wurden. Die Ermittlungen nach dem Verursacher dauern an.

