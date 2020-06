Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Korrektur und Aktualisierung zum Brand in Bühlertann, Unfälle

Bühlertann: Brand in Firmengebäude - Korrektur und Aktualisierung

Gegen 22:20 Uhr wurde über die Rettungsleitzentrale ein Brand in einem Firmengebäude in der Ellwanger Straße gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort in einer Werkshalle zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Bühlertann war mit drei Fahrzeugen und 45 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand, wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Bühlertann: Unfall beim Abbiegen

Gegen 9:00 Uhr am Dienstag wollte ein 54-Jährige mit einem Mercedes Sprinter von der Seestraße nach rechts auf ein Betriebsgelände einfahren. Dabei streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Daimler-Benz. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Spurwechsel

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr befuhr eine 83-Jährige mit ihrem VW Polo die Stuttgarter Straße Hall stadtauswärts in Richtung Michelfeld. Sie befand sich auf dem rechten der beiden geradeausführenden Fahrstreifen. Vor der Kreuzung Westumgehung wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie den dort neben ihr fahrenden 43-Jährigen in einem Kleinlaster der Marke Toyota. es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

