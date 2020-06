Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Firma, Diebstahl, Unfälle

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfall mit Verletzten

Gegen 12:30 Uhr am Montag war eine 39-jährige Skoda-Fahrerin auf der B290 von Crailsheim in Richtung Rot am See unterwegs. Eine 25-jährige Smart-Fahrerin befuhr die Hengstfelder Straße und wollte von dort auf die B290 auffahren. Dabei übersah sie den Skoda und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Smart-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Skoda-Fahrerin leicht. Sie wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Frankenhardt-Oberspeltach: Baumaschinen entwendet

Ein Unbekannter hat am Montag in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 16:00 Uhr aus einer Scheune im Holderbergweg mehrere Baumaschinen der Marke Hilti entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht mit LKW

Ein unbekannter LKW-Fahrer rangierte am Montag gegen 13:30 Uhr mit seinem Gefährt in der Hofwiesenstraße. Dabei übersah der Fahrer einen hinter seinem LKW wartenden VW Crafter eines 56-Jährigen.es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem VW Crafter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall an Kreuzung

Eine 32-jährige Ford-Fahrerin wollte am Montag gegen 17:30 Uhr von der Neuen Reifensteige in die Kreuzung Luckenbacher See einfahren. Ein 25-jähriger VW-Fahrer befuhr wollte aus Fahrtrichtung Uttenhofen hinter einem LKW ebenfalls in die Kreuzung einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 32-Jährige, sowie der 25-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und von Rettungskräften mit in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 15.000 Euro.

Da der Verkehr an der Kreuzung via Ampel geregelt wird, sucht die Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Bühlertann: Brand in Firmengebäude

Gegen 22:20 Uhr wurde über die Rettungsleitzentrale ein Brand in einem Firmengebäude in der Ellwanger Straße gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort in einer Werkshalle zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Bühlertann war mit drei Fahrzeugen und 45 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell