POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brandlegung in Wohnhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen, Schweinetransporter umgestürzt, Einbrüche und Sachbeschädigung

Crailsheim: Farbschmierereien an Sporthalle

Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte mehrere Schriftzüge an die Großsporthalle in der Straße In den Kistenwiesen geschmiert. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 074951 480-0.

Obersontheim: Brandlegung in Wohnhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 0:15 Uhr zu einem Einsatz in der Hauptstraße. Ein Unbekannter hatte sich offenbar Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verschafft. Hier beschmierte er mehrere Türen mit Farbe. Zudem versuchte der Eindringling offenbar einen Brand zu legen. Durch die Rauchentwicklung wurde dies von den Bewohnern bemerkt. Bei der Polizei wurde dieser Vorfall zur Anzeige gebracht. Rund zwei Stunden später wurden die Polizeibeamten erneut zu der Örtlichkeit gerufen. Der Unbekannte war offenbar erneut in das Treppenhaus zurückgekehrt und hatte erneut versucht Feuer zu legen. Auch dieser Versuch wurde glücklicherweise von den Anwohnern bemerkt, so dass niemand zu Schaden kam.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Gaildorf-Kleinaltdorf: Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Montag, 6:15 Uhr über ein Fenster Zutritt zu einem Bürogebäude in der Bahnstraße. Im gebäudeinneren durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Schränke. Aus einer Kasse entwendeten die Einbrecher Bargeld. Der verursachte Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zum Wert des Diebesgutes liegen noch keine Informationen vor.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 95090 zu melden.

Oberrot: Aufbruch eines Baucontainers

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 7:30 Uhr brachen Unbekannte einen Baustellencontainer in der Schulstraße auf. Aus dem Container entwendeten die Langfinger Baumaschinen und -materialien im Wert von über 2.000 Euro.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940 014.

Blaufelden: Tiertransporter verunfallt nach medizinischem Notfall

Am Montag kurz vor 8:30 Uhr verunglückte ein mit rund 180 Schweinen beladener Tiertransport, nachdem der 31-jährige Fahrer in Folge eines medizinischen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der MAN-LKW war auf der B290 von Bad Mergentheim in Richtung Blaufelden unterwegs, als es etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Blaufelden zu dem Unfall kam. Der Fahrer verlor dabei offenbar die Kontrolle über das Gespann, wodurch sich der Anhänger aufschaukelte und umstürzte. Rund 50 Schweine fanden nach dem Unfall den Weg ins Freie. Die Feuerwehr Blaufelden war u.a. im Einsatz, um den umgestürzten Anhänger aufzuschneiden und die restlichen Schweine aus dem verunfallten Anhänger zu befreien. Der 31-jährige LKW-Fahrer wurde für weitere medizinische Untersuchungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sechs Schweine wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort von Tierärzten erlöst werden mussten. Der Sachschaden an dem Anhänger dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die B290 war in Folge des Unfalls bis etwa 13:00 Uhr voll gesperrt.

