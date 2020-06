Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Unfallflucht - Verkehrsinsel überfahren

Aalen (ots)

Mögglingen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Sonntagmittag um 13:50 Uhr wurde festgestellt, dass die Mauern der Skater-Anlage bei der Mackilo-Halle in der Heubacher Straße durch Farbschmierereien verschmutzt wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Heubach: Unfallflucht

Am Montag um kurz nach 10:45 Uhr fuhr ein 62-jähriger Lenker eines PKW VW rückwärts aus einem Grundstück auf die Troppauer Straße ein. In diesem Moment befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Mercedes Sprinter die Troppauer Straße, von der Ostlandstraße kommend und streifte den ausfahrenden VW und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Sprinter-Fahrer hielt etwa 50 Meter weiter an, stieg aus und teilte mit, dass es ein klarer Fall sei und der VW-Fahrer an dem Unfall schuld sei. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr weg. Der Fahrer des Sprinters war etwa 50-60 Jahre alt. Er hatte helle Haare und einen Vollbart. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 in Verbindung zu setzen.

Iggingen: Verkehrsinsel überfahren

Aus Unachtsamkeit überfuhr am Montag um 09:50 Uhr eine 65-jährige Lenkerin eines Ford Galaxy eine Verkehrsinsel am Verteiler der L1157 zur K3266. Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt. Ebenso entstand am Fahrzeug Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

