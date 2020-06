Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen, Unfälle, Baucontainer aufgebrochen & Farbschmierereien

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Reifen zerstochen

Zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 7:15 Uhr wurden an einem in der Straße Marktplatz geparkten Pkw zwei Reifen zerstochen. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 120 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden-Birkmannsweiler: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 9 Uhr einen in der Hofäckerstraße geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am geparkten Pkw wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Alfdorf: Baucontainer aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen einen Baucontrainer am Hagerwaldsee auf und entwendeten aus diesem einen Stampfer sowie einen Winkelschleifer im Gesamtwert von rund 4500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Farbschmierereien

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße mit goldener Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 70 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, kurz nach 11 Uhr in der Alfred-Kärcher-Straße. Eine 27 Jahre alte Mercedes-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah den Rollerfahrer. Dieser konnte zwar noch ausweichen, kam anschließend aber zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu.

Alfdorf: Autoreifen zerstochen

In der Ipfstraße wurde in der Nacht zum Samstag ein Pkw Audi mutwillig beschädigt. An dem Wagen wurden zwei Autoreifen zerstochen und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 oder die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Backnang: Leitplanke geschrammt

Eine 28-jährige Autofahrerin war am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der B 14 von Strümpfelbach in Richtung Backnang unterwegs. Weil sie abgelenkt war und angeblich etwas im Handschuhfach suchte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke. Am Pkw VW Polo entstand dabei 2500 Euro Sachschaden. Dieser musste letztlich abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Es wurde beim Unfall niemand verletzt.

