POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Sachbeschädigung - Frontalzusammenstoß - Schlägerei - Unfälle

Hüttlingen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 19.30 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr, hebelte ein bislang Unbekannter an einem Wohnhaus in der Böhmerwaldstraße die Terrassentüre auf und gelangte so in das Innere. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, muss noch abgeklärt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Ellwangen: Sachbeschädigung

An einem geparkten VW Kastenwagen, der auf einem Parkplatz in der Sulzgasse abgestellt war, wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend die Seitenscheibe der Fahrertüre eingeschlagen und ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Beim links Abbiegen von der Erfurter Straße auf die Haller Straße missachtete ein 69-jähriger Skoda-Lenker am Samstagvormittag gegen 11 Uhr die Vorfahrt eines 54-jährigen Fahrzeuglenkers, der mit einem Schaufellader unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Ruppertshofen: Pkw kontra Radfahrer

Am Sonntagnachmittag bog ein 28-jähriger Daimler-Lenker gegen 15.40 Uhr von der Friedhofstraße nach links in die Frickenhofer Straße ab. Dabei übersah er einen von links heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer, der sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzte, wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Böbingen: Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern

Als am Freitagvormittag ein 82-jähriger Fahrradlenker gegen 10 Uhr die Unterführung der Hauptstraße zur Mögglinger Straße befuhr, kollidierte er mit einer Fahrradlenkerin, welche auf dem Radstreifen die falsche Seite befuhr. Beide Beteiligte stürzten, wobei sich der Fahrradlenker leicht verletzte. Die Polizei in Heubach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bzw. die beteiligte Fahrradlenkerin, sich unter Tel. 07173 8776 zu melden.

Westhausen: Frontalzusammenstoß

Am Montagmorgen um 07:15 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW auf der B29 auf Höhe Westhausen. Eine 20-jährige VW Polo-Lenkerin befuhr die B29 von Westhausen in Richtung Nördlingen. Kurz nach Ortsausgang Westhausen kam die Polo-Lenkerin aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden PKW Audi einer 49-jährigen Fahrerin zusammen. Der Polo wurde nach links abgewiesen und stürzte eine Böschung hinab. Bei dem Unfall wurden beide Fahrerinnen verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Schlägerei an Tankstelle

Am Sonntagmorgen um kurz nach 4 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Remsstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten unter etwa 15 Personen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Handgemenge daraus, wobei ein 45-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau leicht verletzt wurden. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreifen flüchteten mehrere beteiligte Personen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

