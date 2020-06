Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Blaufelden-Wiesenbach - Fahrzeugbrand in Autohaus

Aalen (ots)

Blaufelden-Wiesenbach - Fahrzeugbrand in Autohaus

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr kam es in der Werkstatt eines Autohauses in der Blaufelder Straße zum Brand eines PKW. Bisherigen Ermittlungen zufolge, kam es zu einem Schmorbrand, bei dem das Auto stark beschädigt wurde. Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Außer an dem Auto kam es zu keinen weiteren Beschädigungen. Es wird davon ausgegangen, dass ein defektes Batterieladegerät den Brand verursacht hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell