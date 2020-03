Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Versuchter Automatenaufbruch in Dietzenbach-Steinberg

Dietzenbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag versucht einen Fahrscheinautomaten am Bahnhof Dietzenbach-Steinberg aufzubrechen. Nachdem die Meldung, gegen 3.30 Uhr bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main einging, dass in Dietzenbach-Steinberg ein Fahrscheinautomat aufgebrochen wurde, suchten mehrere Streifen den Nahbereich ab. Hierbei konnten aber keine tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Am Bahnhof stellten die Beamten fest, dass die Täter mit brachialer Gewalt versucht hatten die Automatentür aufzuhebeln, um so an die Geldkassetten zu gelangen. Da sie ihr Vorhaben jedoch abbrachen und vom Tatort flüchteten, ist nicht auszuschließen, dass sie gestört und bei der Tat gesehen wurden. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 069 130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

