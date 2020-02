Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - schwerer Unfall

Bad Segeberg (ots)

Am Nachmittag des 17.02.2020 kam es zwischen Appen und Moorrege zu einem schweren Unfall. Hierbei wurde eine Person schwer und ein Ehepaar lebensgefährlich verletzt.

Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann aus Uetersen mit seinem Nissan auf der Hauptstraße von Appen in Richtung Moorrege. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Moorrege geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem ihm entgegenkommenden Opel zusammen.

Ersthelfer begannen am Unfallort sofort mit Reanimationsmaßnahmen bei der Beifahrerin des Nissan. Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte 52-jährige Frau aus Uetersen in ein Hamburger Krankenhaus.

Der Fahrer des Nissan wurde durch den Frontalzusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt. Den eingesetzten Rettungskräften gelang es nach etwa einer Stunde, den Mann zu befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den 26-jährigen Fahrer des Opel aus Schenefeld schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte sperrten die Hauptstraße zwischen dem Ziegeleiweg und dem Unterglinder Weg für etwa zwei Stunden. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache zogen die Polizeibeamten einen Gutachter hinzu. Am Unfallort hielten mehrere Zeugen, von denen jedoch niemand direkt hinter dem Nissan fuhr. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei als wichtigen Zeugen den Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Autos älteren Baujahrs mit Micky Maus Kuscheltieren und einem Totenkopf auf der Hutablage. Personen, die Angaben zu diesem Auto machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101/2020 mit der Polizei in Pinneberg in Verbindung zu setzen.

