Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 06.06.2020, 10:00 Uhr - 1 Brand einese Mülleimers, 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Brand eines Mülleimers

Am Freitag gegen 17:20 Uhr wurde der Brand eines Mülleimers in Schwäbisch Gmünd am Remsstrand gemeldet. Vermutlich hatte ein Passant eine brennende Zigarettenkippe in dem Mülleimer entsorgt und so das Feuer verursacht. Der Angestellte der Bar am Remsstrand hatte das Feuer vor Eintreffen der Streife schon mit ein paar Eimern Wasser abgelöscht. Die angerückte Feuerwehr, welche mit einem Einsatzwagen und 8 Mann anfuhr löschte zur Sicherheit zusätzlich ab. Bei dem Brand entstand nur geringer Sachschaden.

Rosenberg - Zu schnell gefahren und Unfall gebaut

Am Freitag gegen 21:55 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Audi A6 die L1060 in Rosenberg. Da er deutlich zu schnell unterwegs war kam er, kurz nach der Ohrmühle ins Schleudern. Er schleuderte von der Fahrbahn, schanzte danach durch eine Baumgruppe einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals bevor er gegen zwei Bäume krachte und dort liegen blieb. Den eingetroffenen Einsatzkräften bot sich der Anblick eines Trümmerfeldes. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Sein 27 Jahre alter Beifahrer konnte leicht verletzt aus dem Fahrzeugwrack aussteigen. Beide mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Feuerwehr alarmiert werden, welche mit einem Fahrzeug und 8 Mann vor Ort kam. Bei dem Unfall entstand am Auto Totalschaden in Höhe von ca. 40000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell