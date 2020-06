Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 10:00 Uhr - 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein - Beim Überholen Unfall gebaut

Am Freitag gegen 10:50 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes in Beinstein den Mühlweg, als vor ihm ein LKW MAN anhielt. Da er der Meinung war, dieser wolle geradeaus über die Waiblinger Straße fahren, überholte er ihn. Der 35 Jahre alte LKW-Fahrer bog jedoch seinerseits links in die Waiblinger Straße ab und stieß mit dem Überholenden zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

