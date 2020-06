Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Gartenhaus abgebrannt, Steine gegen Triebwagen geworfen & Sachbeschädigungen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Sulzbach an der Murr: Betrunken von Straße abgekommen

Einem 19-jähriger Audi-Fahrer wurde am Freitag die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Er war gegen 00.40 Uhr auf der B 14 von Großerlach in Richtung Sulzbach unterwegs, als er aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinung in der Haller Straße nach rechts von der Straße abkam und im Graben landete. Der Autofahrer blieb dabei unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei veranlasste zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein 21-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 10 Uhr die K 1901 von Steinenberg in Richtung Murrhardt. Auf der Strecke musste er einem entgegengekommenen schwarzen Pkw VW ausweichen, woraufhin der Radfahrer stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Radfahrer begab sich nach Murrhardt und verständigte den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus verbrachte. Der unfallbeteiligte VW-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter und ist derzeit noch unbekannt. Hinweise zum Unfallgeschehen und auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313

Fellbach: Gartenhaus abgebrannt

Bei einem Gartenhaus in der Straße Hinterer Brühl wurde am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in ein Holzhofen betrieben. Das Feuer griff aus bislang unbekannten Gründen auf das Holzhaus über. Die örtliche Feuerwehr war mit 26 Mann im Einsatz und löschte das Gartenhaus. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Steine gegen Triebwagen geworfen

Eine Lok der Wieslauftalbahn wurde am Donnerstagabend mit Steinen beworfen. Der Zug war in Richtung Bahnhof Schorndorf unterwegs und wurde nach der Haltestelle Hammerschlag beworfen. Dadurch wurde mindestens eine Scheibe beschädigt. Ist wird vermutet, dass die Steinewerfer von der Arnoldbrücke aus agierten. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in dem Zusammenhang um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Waiblingen-Neustadt: Wohnwagen beschädigt

Zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr wurde ein in der Badstraße abgestellter Wohnwagen beschädigt. Am Wohnwagen befinden sich im Bereich der linken Fahrzeugseite zwei Eindellungen, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Seitenscheibe eingeschlagen

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr die vordere Seitenscheibe an einem in der Straße Im Sämann geparkten Pkw Mercedes eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Weinstadt-Beutelsbach: Vandalismus an Schule

Durch bisher unbekannte Täter wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen die Eingangstüre der Beutelsbacher Grundschule, welche aus Glas ist, vermutlich mit einem Stein beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

