Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl von Bargeld

Aalen (ots)

Westhausen-BAB7: Ins Schleudern geraten

Eine 28-Jährige befuhr mit ihrem VW am Donnerstagabend die B29 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen. Hierbei kam sie gegen 20.30 Uhr aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und touchierte danach die Schutzplanken. Ein wenig später heranfahrender 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer erkannte den auf der Fahrbahn stehenden Polo, wich nach links aus und streifte dabei die Mittelschutzplanke. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

Aalen-Wasseralfingen: 90-Jährige bestohlen

Eine 90 Jahre alte Frau wurde am Dienstagnachmittag das Opfer einer bisher unbekannten Diebin. Die betagte Dame hielt sich gegen 16 Uhr in einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße auf, wo sie am Geldautomaten Bargeld abhob. Hierbei wurde sie von der Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Als der Seniorin ihre EC-Karte herunterfiel und ihr beim Aufheben ein Angestellter der Bank behilflich war, nutzte vermutlich die Unbekannte die Gelegenheit und entwendete der 90-Jährigen das Bargeld. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Frau geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979615 in Verbindung zu setzen. Eventuell sprach diese auch anderen Bankkunden an. Die mutmaßliche Täterin ist ca. 60 bis 65 Jahre alt, ca. 165 cm groß und schlank. Sie hat mittellange Haare und spricht schwäbisch.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Ein Sattelzugfahrer hielt seinen Lkw am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr auf der Schleifbrückenstraße / Höhe Einmündung Hopfenstraße an. Als er sein Fahrzeug danach ein Stück zurücksetzte, übersah er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Pkw Peugeot eines 23-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 32-Jähriger seinen Pkw VW am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 1161 zwischen Schwäbisch Gmünd und Oberbettringen anhalten. Eine 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw BMW auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro entstand.

Lorch: 58-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Mitsubishi befuhr ein 58-Jähriger zur Unfallzeit die Landesstraße 1154 zwischen Alfdorf und Lorch. In einer langgezogenen Rechtskurve er mit seinem Fahrzeug wegen überhöhter Fahrgeschwindigkeit zunächst auf die Gegenfahrbahn und fuhr dann in den Grünstreifen, wo sich der Pkw mehrfach überschlug. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell