Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen nach Unfall gesucht, Mann bei Streit mit Messer verletzt

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Zeugen nach Unfall gesucht

Gegen 8:45 Uhr am Donnerstagmorgen kam es in der Rothenburger Straße auf Höhe der Einmündung zur Jagststraße zum Zusammenstoß eines Sattelzuges und eines Skoda-PKW. Der 34-Jähriger Brummi-Fahrer und die 40-jährige Skoda-Fahrerin machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Die Polizei Crailsheim sucht daher unter Telefon 07951 480-0 Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Gaildorf: Junger Mann bei Streit mit Messer verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 0:30 Uhr war ein 21-Jähriger zusammen mit einem 23-Jährigen Begleiter auf dem Heimweg. Als die beiden auf Höhe in der Schloßstraße auf Höhe der Körhalle auf eine Dreiergruppe. Offenbar gerieten die fünf jungen Männer hier aufgrund eines Missverständnisses zu einer handfesten Auseinandersetzung. Bei dieser zog ein Mann aus der Dreiergruppe ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung des 21-Jährigen aus. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Die Kontrahenten trennten sich anschließend. Als der 21-Jährige nachhause kam, bemerkte seine Mutter die Verletzungen du verständigte die Polizei, bevor sie mit ihrem Sohn in eine Klinik fuhr.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen, die Angaben zu den drei Männern machen können, sich unter Telefon 07971 95090 zu melden.

