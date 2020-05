Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Büroräume einer Bildungseinrichtung in der Stader Innenstadt ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von gestern Abend, 17:35 h bis heute Morgen, 07:30 h in der Stader Innenstadt am Pferdemarkt in ein dortiges Wohn- und Geschäftshaus gelangt und haben dann im 2. Obergeschoss die Eingangstür zu den Büroräumen einer dortigen Bildungseinrichtung aufgebrochen.

In dem Trakt wurden dann mehrere Büros gewaltsam geöffnet und durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Es wird daher zunächst von einer Schadensumme von mehrere hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell