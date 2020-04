Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei in der Springmannstraße - Tatverdächtige flüchten

Hagen (ots)

Am Dienstag, 21.04.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:00 Uhr durch die Springmannstraße. Dort wurden die Beamten plötzlich von Passanten angesprochen. Einer von ihnen (26) blutete an der Lippe. Sie wiesen auf einen Mann hin, der sich sprintend entfernte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der Schläger lief zunächst über einen Parkplatz und kletterte anschließend über einen Zaun. In der Körnerstraße stolpere der 20-Jährige und konnte von den Beamten festgehalten werden. Er war derart alkoholisiert und aggressiv, dass die Polizisten ihn in das Gewahrsam bringen mussten. Auf der Fahrt wehrte sich der Randalierer und spuckte. Spätere Ermittlungen ergaben, dass sich der 26-Jährige in einem Auto befunden hatte, als der 20-Jährige gemeinsam mit einem noch unbekannten Tatverdächtigen die Tür aufriss und offenbar grundlos auf ihn einschlug. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell