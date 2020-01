Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit Böllern beschädigt? Zeugen gesucht!

Kehl (ots)

Nachdem am gestrigen Vormittag Beschädigungen am `Haus der Kirche` festgestellt wurden, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach den noch unbekannten Verursachern. An dem Gebäude in der Friedhofstraße wurden im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen zwei Fenster und deren Rollläden sowie ein Fallrohr beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07851/893-0 an die ermittelnden Beamten. /hm

