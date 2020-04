POL-HA: Kellereinbrüche in Haspe

Polizei Hagen

Am Dienstag, 21.04.2020, rief ein Anwohner der Leiblstraße die Polizei. Bei einem Gang in den Keller des Mehrfamilienhauses stellte er fest, dass dort mehrere Parzellen aufgebrochen wurden. In den Keller des Hauses führen lediglich zwei unbeschädigte Zugangstüren. In vier von acht Kellerräumen wurden die Vorhängeschlösser mit einem Werkzeug aufgeschnitten. Was genau die Täter stehlen konnten, steht noch nicht fest. Zwei der zerstörten Schlösser fehlten jedoch. Vermutlich schlugen die Einbrecher zwischen Sonntagnachmittag, 19.04.2020, und Dienstagmorgen zu. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

