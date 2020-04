Polizei Hagen

POL-HA: 73-Jähriger bei Unfall auf Emst schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 21.04.2020, kam es in der Straße Wasserloses Tal zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 13:00 Uhr ein eine 72-Jährige von dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße. Sie wollte in Richtung Emst fahren. Zur selben Zeit überquerte ein 73-Jähriger die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Hagener auf die Motorhaube geladen und anschließen auf die Straße geworfen wurde. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am VW der Hagenerin wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

