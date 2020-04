Polizei Hagen

POL-HA: PKW aufgebrochen und Münzgeld gestohlen

Am Montag, 20.04.2020, rief eine 80-Jährige die Polizei. Ihr BMW war offenbar von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Beifahrerscheibe war zerbrochen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde das Auto gegen 14:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Oberer Altlohweg geparkt. Dabei handelt es sich um ein Kirchengelände. Gegen 16:00 Uhr bemerkte die Hagenerin dann den Schaden an ihrem BMW. Die Täter entwendeten zirka fünf Euro in Münzgeld. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

