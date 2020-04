Polizei Hagen

POL-HA: Mutmaßlicher Drogenverkauf aufgedeckt - Geld sichergestellt

Hagen (ots)

Am Sonntag, 19.04.2020, beobachtete eine Zivilstreife gegen 19:00 Uhr einen 20-Jährigen. Der Mann war den Polizisten bekannt. Er trat in der Vergangenheit öfter in Verbindung mit Betäubungsmitteldelikten in Erscheinung. In der Altenhagener Straße traf er sich mit einem 24-Jährigen. Auch dieser fiel bereits durch Drogenkriminalität auf. Es kam zu einer Übergabe von Gegenständen zwischen beiden Männern. Als die Beamten daraufhin einschritten, ergriffen beide die Flucht. Der 24-Jährige konnte durch die Zivilfahnder gestellt werden. Bei einer Durchsuchung fanden sie Banknoten in einer Höhe von knapp 500 Euro auf. Zur Herkunft und Verwendung des Geldes machte der Mann widersprüchliche Angaben. Da der Verdacht eines Rauschgiftdeliktes gegeben war, stellten die Polizisten das Geld sicher. Der 24-Jährige muss jetzt mit einer weiteren Anzeige rechnen.

