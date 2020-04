Polizei Hagen

POL-HA: Versuchtes Tötungsdelikt in der Innenstadt - Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei

Hagen (ots)

Nach einem bereits am Donnerstag erfolgten Streit und anschließenden Handgreiflichkeiten mittels mitgeführter Fahrradketten kam es am Freitag, 17.04.2020, gegen 22:00 Uhr, unter mehreren Personen zu weiteren Tätlichkeiten in der Badstraße. Diese gipfelten darin, dass ein 19-Jähriger ein Messer zog und auf einen ebenfalls 19-Jährigen einstach. Anschließend liefen die Personen in verschiedene Richtungen davon. Im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten alle Beteiligten aufgegriffen werden. Der schwerverletzte 19-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es bestand Lebensgefahr. Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten vorläufig fest. Mit Hilfe eines Diensthundes konnten mutmaßliche Tatwerkzeuge, Fahrradketten, sichergestellt werden. Das eigentliche Tatmittel konnte noch nicht aufgefunden werden. Der Verletzte, mittlerweile außer Lebensgefahr, war am gestrigen Tage noch nicht vernehmungsfähig. Der Haupttäter wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Hagener Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

