Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung - Täter stehlen Zahnbürsten für 130 Euro

Hagen (ots)

Bereits am 17.12.2019 kam es in einer Drogerie in der Kölner Straße zu einem Diebstahl. Zwei Unbekannte betraten die Filiale und entwendeten Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten im Wert von 130 Euro. Anschließend entkamen sie unerkannt. Eine Überwachungskamera konnte jedoch zwei Tatverdächtige aufzeichnen. Jetzt liegt der Polizei ein Beschluss des Gerichts zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

Die Bilder können Sie hier einsehen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-ladendiebstahl

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell