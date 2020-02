Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Versuchter Einbruch in Gartenhäuschen

Zwischen Sonntag, 16. Februar 2020, 22.10 Uhr und Montag, 17. Februar 2020, 14.00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in der Lenaustraße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in ein Gartenhäuschen einzubrechen. Vermutlich löste er hierbei einen Alarm aus und ließ von der weiteren Tatbegehung ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Campingwagen aufgebrochen

Zwischen Samstag, 15. Februar 2020, 22.00 Uhr und Sonntag, 16. Februar 2020, 11.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Campingwagen ein. Dieser stand auf einem Parkplatz an der Lindenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus diesem alkoholische Getränke enrtwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 18. Februar 2020, wurde um 16.13 Uhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 18. Februar 2020, kam es zwischen 11.00 und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz am Rathausplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Mercedes E-Klasse, die dort geparkt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Dienstag, 18. Februar 2020, kam es um 19.15 Uhr an der Kreuzung der Füchteler Straße und der Ravensberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige pkw-Fahrerin aus Vechta und ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta fuhren beide in die Kreuzung ein, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch wurden die beiden Pkw erheblich beschädigt und die Fahrer jeweils leicht verletzt. An dieser Kreuzung regelt eine Ampel den Verkehr. Derzeit liegen unterschiedliche Angaben darüber vor, welcher Verkehrsteilnehmer grünes Licht hatte. Daher werden Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 18. Februar 2020, wurde zwischen 10.30 und 12.15 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter ein Pedelec im Falkenweg gestohlen. Das schwarze Rad der Marke Pegasus, Modell Premio E8 R Damen verfügte außerdem über Fahrradtaschen und einen Spiegel am Lenker. Zwischen 20.30 und 21.00 Uhr wurde ein Pedelec in der Kolpingstraße gestohlen. Das schwarze Rad verfügt über eine orange Klingel und eine Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

