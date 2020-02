Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 18.Februar 2020, um 16.14 Uhr befuhr eine 18-jährige Friesoytherin mit ihrem Fahrrad den Geh,-und Radweg der Europastraße. Als eine 33-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW, Audi vom Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes auf die Europastraße abbiegen wollte, übersah sie die querende Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam die Radfahrerin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

