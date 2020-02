Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am Dienstag, 18. Februar 2020, kam es um 13.37 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Fußgängerin aus Garrel überquerte die Hauptstraße, als sich ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel näherte. Dieser übersah nach ersten Erkenntnissen die Fußgängerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 18. Februar 2020, kam es um 21.00 Uhr am Kreisverkehr der Emsteker Straße zum Pingel-Anton zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel und ihre Beifahrerin befuhren mit ihrem Renault Modus die Emsteker Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Hier mussten sie verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender Mann zu spät und fuhr auf das Heck auf, sodass Sachschaden in Höhe von 250 Euro entstand. Entgegen einer ersten Verständigung fuhr der Unbekannte nicht auf einen nahegelegenen Parkplatz, sondern entfernte sich über die Hagenstraße in Richtung Schwimmbad. Es soll sich um einen jungen Mann gehandelt haben, der einen dunklen VW Polo mit CLP-Kennzeichen fuhr. Der Beifahrer soll ebenfalls ein junger Mann gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell