Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand eines Dachstuhles in Garz

Heringsdorf (ots)

Am 17.06.2019 um 08:45 Uhr wurde mitgeteilt, dass es in Garz, in der Robert-Kracht-Straße zu einem Brand eines Dachstuhles kam. Während der Dacharbeiten eines Wohnhauses kam es zum Brand der Dachpappe, die teilweise verlegt war. In Folge dessen brannte der gesamte Dachstuhl ab. Die Freiwillige Feuerwehren der umliegenden Orte waren mit 50 Kameraden im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf 150 000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

