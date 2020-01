Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Exhibitionist vor Bäckerei - Polizei sucht Zeugen -Korrekturmeldung-

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Irrtümlich wurde in der Meldung 40 ein falscher Tag genannt. Der Unbekannte, der sich an einer Bäckerei einer Frau in schamverletzender Weise zeigte, tat dies am gestrigen Sonntag, 12.01.2020. /wg (43)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell