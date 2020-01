Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Wohnungseinbruch scheitert

Willich-Anrath (ots)

Gegen 21.20 Uhr am Sonntagabend hörten die Eigentümer eines Hauses auf der Straße 'Auf der Bleiche' in Anrath verdächtige Geräusche an der Haustür. Als sie das Licht einschalteten, um nach dem Rechten zu sehen, sahen sie, dass die Tür aufgehebelt worden war. Der oder die Einbrecher waren aber bereits geflüchtet. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (42)

