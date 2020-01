Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Festnahme nach Geschäftseinbruch - Tatverdächtiger in U-Haft

Viersen (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei gegen 02.00 Uhr zu einem Einbruch in einen Drogeriemarkt auf der Hauptstraße in Viersen gerufen. Als eine Diensthundführerin kurze Zeit später eintraf, sah sie einen Mann, der gerade den Markt durch die augenscheinlich aufgedrückte Eingangstür verließ. Als der Mann die Polizeibeamtin erkannte, rannte er zunächst in Richtung Gartenstraße weg. Als er dann merkte, dass der Diensthund ihn eingeholt hatte, blieb er stehen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jähigen Deutschen aus Viersen. Wie sich herausstellte, hatte der Viersener aus dem Drogeriemarkt Parfum gestohlen. Der 40-Jährige, der der Polizei unter anderem wegen Diebstahlsdelikten bekannt ist, ist ebenfalls zweier weiterer Diebstähle aus der gleichen Nacht auf der Freiheitsstraße verdächtig. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann auch für mehrere Einbrüche im Viersener Stadtgebiet in den letzten Wochen verantwortlich sein könnte. Der 40-Jährige wurde einer Haftrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an. /wg (41)

