Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst-Lechtingen: Unbekannte brachen in Wohnhaus ein

Wallenhorst (ots)

Ein Wohnhaus in der Rheinstraße bekam am Dienstag ungebetenen Besuch. Unbekannte hebelten zwischen 16.05 Uhr und 19.15 Uhr das Fenster zum Schlafzimmer auf und stiegen in das Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten die Einbrecher nahezu sämtliche Räume nach Wertgegenständen, erbeuteten neben Bargeld auch Schmuck und machten sich danach wieder aus dem Staub. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Wallenhorst. Telefon: 05407-81790.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell