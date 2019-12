Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch am Maschweg

Melle (ots)

Unbekannnte brachen in der Nacht zu Dienstag in die Montage-und Reparaturhalle einer Firma für Ladenbaueinrichtungen am Maschweg ein. Die Täter brachen eine Nebentür der Halle auf und sahen sich darin vermutlich nach Wertgegenständen und Werkzeugen um. Ob die Einbrecher etwas mitnahmen, ist momentan noch unklar. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben kann, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422/920600.

