Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: VW-Fahrerin missachtet rote Ampel und kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Eine 56-jährige VW-Fahrerin missachtete am Donnerstagabend an der Kreuzung "Auf dem Sand"/Rollbühlstraße eine rote Ampel und kollidierte infolgedessen mit einer herannahenden Straßenbahn. Die Autofahrerin war gegen 17:15 Uhr in Richtung Neustadter Straße unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit der von links kommenden Tram kam. Glücklicherweise zog sich bei dem Unfall keiner Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuge wurden allerdings beschädigt, sodass Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Der VW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis ca. 17:45 Uhr gestört.

