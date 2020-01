Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand eines Containers auf Gelände eines ehemaligen Vereins; Ursache noch unklar; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen brannte ein Container, der auf dem Gelände eines ehemaligen Vereins in der Kalthorststraße abgestellt ist und in der Jugendarbeit Verwendung findet.

Ein Anwohner entdeckte das feuer kurz nach 1 Uhr und informierte die Berufsfeuerwehr Mannheim, die das Feuer löschte, aber nicht mehr verhindern konnte, dass der Container völlig ausbrannte.

Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000.- Euro belaufen. Die Brandursache ist noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sanshofen, Tel.: 0621/77769-0 oder mit dem Polizeiposten Mannheim-Waldhof, Tel.: 0621/76254-0 in Verbindung zu setzen.

