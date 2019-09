Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Armbanduhr geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine Gruppe junger Männer hat in der Nacht auf Samstag (31.08.2019) in der Bolzstraße offenbar die Armbanduhr eines 19 Jahre alten Mannes geraubt, Polizeibeamte haben zwei Tatverdächtige festgenommen. Der 19-Jährige hatte von seinem 23-Jährigen Bruder ein Replikat einer Rolex-Uhr bekommen, um dieses die Nacht über zu tragen. Gegen 03.45 Uhr kamen die beiden gemeinsam mit ihrem 27-Jährigen Begleiter in der Bolzstraße mit einer sechs- bis achtköpfigen Personengruppe in Kontakt, das anschließende Gespräch drehte sich dann offensichtlich auch um diese Uhr. Einer aus der Gruppe nahm dem 19-Jährigen die Uhr angeblich zur Ansicht vom Arm. Als dieser die Uhr zurückforderte, wurden er und seine beiden Begleiter durch die Gruppe mit Schlägen ins Gesicht und Fußtritten traktiert. Anschließend flüchtete die Gruppe. Polizeibeamte nahmen zwei 19 und 21 Jahre alte Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung in der Lautenschlagerstraße vorläufig fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

