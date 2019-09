Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen - Diebstahl von mehreren hochwertigen Fahrrädern

In der Zeit vom 02./03.09.2019 wurden aus mehreren Hallen bei der Messe Eurobike in Friedrichshafen eine große Anzahl hochwertiger Fahrräder entwendet. Eine unbekannte Täterschaft entwendete aus einer Halle 9 Stück E-Bikes im Gesamtwert von etwa 18´000 EUR. Die Fahrräder waren mit Drahtseilen und Bodenankern gesichert, welche durch die Täterschaft durchtrennt bzw. aus dem Boden herausgerissen wurden. In einer anderen Halle wurden zwei Rennräder, ein Tourenrad sowie zwei Pedelecs im Gesamtwert von etwa 17´500 EUR entwendet. Die Fahrräder waren noch in Kartons verpackt und hatten keine Diebstahlsicherung. Außerdem wurden aus einer weiteren Halle auf unbekannte Art und Weise drei Fahrräder im Wert von etwa 8´300 EUR gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Diebstähle beobachtet bzw. sachdienliche Angaben zur unbekannten Täterschaft bzw. zum Verbleib der Fahrräder machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701 - 0 erbeten.

