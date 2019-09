Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Markdorf/Bodenseekreis (ots)

Vermutlich beim Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagnachmittag im Zeitraum zwischen 16.30 und 17.30 Uhr einen in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz des Ärztehauses abgestellten grauen VW Golf. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Markdorf bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200.

